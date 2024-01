Se desató gran incendio en un hospital de Teherán, Irán (Video)

Un gran incendio se desató este jueves en un hospital de Teherán, Irán donde las autoridades enviaron equipos de bomberos para controlar el fuego.

Asimismo, se procedió a evacuar a los pacientes y al personal médico como medidas de seguridad.

El incendio comenzó en torno a las 19.00 hora locales (15.45) en el Hospital Gandhi de la capital y hasta ahora no se ha informado de víctimas, indicó el portavoz del cuerpo de bomberos de Teherán, Jalal Malaki, informó la agencia estatal IRNA.

Fuentes del hospital indicaron a IRNA que se está evacuando a los pacientes y al personal sanitario que se encuentra en el centro médico.

Vídeos publicados en redes sociales mostraron el hospital envuelto en llamas a lo largo de una de sus fachadas.

En enero de 2017, un gran incendio provocó el derrumbe de la torre comercial Plasco de 20 plantas en el centro de Teherán, suceso en el que fallecieron dieciséis bomberos y cuatro comerciantes.

🇮🇷⚡️ UPDATE: Details of the fire at Gandhi Hospital in Tehran:

Maleki, the spokesperson of Tehran fire department stated: "Minutes before a fire incident occurred in Gandhi Hospital, located on Gandhi Street, Samaneh 125 was informed."

