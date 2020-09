Sacerdote le deseó la muerte a quienes no van a misa por temor al Covid-19 (+video)

El extracto del momento exacto en que el cura brasileño dijo esas palabras fue compartido profusamente en redes sociales, donde el religioso recibió todo tipo de críticas

Antonio Firmino Lopes, párroco de la iglesia Sao Joao Batista, en el municipio de Visconde do Río Branco (Brasil), está en el centro de las críticas, luego de comentarios de poco agrado para los religiosos durante una eucaristía.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?’”, dijo Lopes durante una misa celebrada virtualmente y transmitida en directo por la parroquia.

Lea también: Capturado pastor evangélico por presuntamente abusar de una niña en Caracas

“Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”, agregó el religioso en la eucaristía del pasado domingo 23 de agosto.

El extracto del momento exacto en que el cura brasileño dijo esas palabras fue compartido profusamente en redes sociales, donde el religioso recibió todo tipo de críticas.

“¿Participar en una misa en la que el sacerdote desea la muerte de las personas durante el distanciamiento social? ¡Fuera! ¡Querido sacerdote, son miles de muertos en Brasil y millones en el mundo!” o “¿Cómo se puede realizar una misa deseando la muerte? ¡Es absurdo!”, fueron algunos de los comentarios que brasileños dejaron en el Facebook de la iglesia de Visconde do Río Branco.

De acuerdo con el portal G1, luego de ver la cantidad de reclamos en redes sociales tras la viralización de sus palabras, Antonio Firmino Lopes dio la cara, se retractó y calificó lo dicho como un “comentario desafortunado”.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy esa persona que lucha por la vida, la vida plena. Desde su concepción hasta su fin natural. Quien está cerca de mí sabe cuánto he trabajado para preservar la vida, cuidarla, en todos los sentidos”, dijo el sacerdote en otro video.