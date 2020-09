Rusia suministrará su fármaco contra la COVID-19 a varios países de América Latina

Este es el primer fármaco de Rusia aprobado para el tratamiento de la Covid-19

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), el fondo soberano de inversión de Rusia y el Grupo ChemRar acordaron suministrar el primer fármaco registrado en el mundo a base de favipiravir contra el coronavirus, el Avifavir, a 17 países entre los que se incluyen varios de América Latina.

Lea también: Vacuna rusa crea inmunidad contra el covid-19 por un mínimo de 6 meses

Mediante un comunicado, el FIDR señaló que el fármaco se entregará a Argentina, Bulgaria, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Kuwait, Panamá, Paraguay, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

El pasado 21 de septiembre se anunció el inicio de las entregas a Bolivia y otros países de América Latina, como parte del acuerdo para suministrar 150.000 paquetes.

#RDIF and @chemrar intend to register Avifavir (the world's first favipiravir-based drug registered against coronavirus infection and Russia’s first drug approved for the treatment of #COVID19) for outpatient use in October: https://t.co/1ltskiF4Rh pic.twitter.com/HSQ75t0nVr

— RDIF (@rdif_press) September 23, 2020