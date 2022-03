Rusia exigió a EE. UU. explicaciones sobre laboratorios biológicos en Ucrania

El Kremlin recibió documentación de empleados de esos laboratorios biológicos en Ucrania «sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales».

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, exigió este miércoles al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) informar a la comunidad internacional sobre los programas que se llevaban a cabo en laboratorios biológicos instalados en Ucrania y financiados por el Departamento de Defensa estadounidense.

La existencia de estos laboratorios fue admitida en fecha reciente por la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado de EE. UU., Victoria Nuland.

Zajárova aseguró durante una sesión informativa que dichas instalaciones eran supervisadas por expertos estadounidenses y desarrollaban materiales biológicos de uso militar.

We confirm that the special military operation in Ukraine revealed facts of the emergency eradication by the Kiev regime of traces of the military biological program implemented by Kiev with funding from the US @DeptofDefense.

Sostuvo que el Kremlin recibió documentación de empleados de esos laboratorios «sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales».

Dijo que a Rusia le preocupa saber si esos materiales fueron destruidos o no, y preguntó cómo se puede verificar lo que dice EE.UU. sobre su destrucción.

Cuestionó si cayeron en manos de extremistas o nacionalistas. «¿Quién dará estas garantías?», ahondó.

Zajárova también preguntó ante la prensa: «¿Quién estuvo al frente del Ministerio de Sanidad ucraniano durante muchos años? (…) ¿De qué país procedía este maravilloso médico que dirigía el Ministerio de Sanidad ucraniano? Me acuerdo muy bien: del continente americano», dijo en probable alusión a Víctor Lyashko, quien durante tres años, mientras era funcionario gubernamental, trabajó para la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (Usaid, por su sigla en inglés).

Allegations of @UnderSecStateP show that🇺🇸is afraid that dangerous pathogens stored at biolabs will get into the hands of🇷🇺experts. In this case, the violation by🇺🇦and🇺🇸of the BTWC will be confirmed.

https://t.co/o6uQKVyzOg

La importancia de que EE.UU. ofrezca de manera inmediata información pública sobre este tema fue abordada, igualmente, por el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Incluso, el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, declaró que su país solicitó a la Casa Blanca que revele detalles sobre esos laboratorios biológicos, los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que acometen.

We can conclude that components of biological weapons were being developed in Ukrainian laboratories in direct proximity to Russian territory.

Durante su conferencia de prensa, Zajárova puntualizó que la operación militar especial desplegada por Rusia desde el pasado 24 de febrero busca proteger a la población del Donbás y desmilitarizar-desnazificar Ucrania, pero no ocuparla ni derrocar al Gobierno del presidente Volodimir Zelenski.

La existencia de los laboratorios biológicos en Ucrania fue hecha pública el pasado domingo por el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, mayor general Ígor Konashénkov.

El oficial dijo que estaban situados cerca del territorio de Rusia, desarrollaban componentes de armas biológicas y que el Gobierno ucraniano intentó destruir de forma precipitada las evidencias de que era un programa financiado por EE.UU.