Republicanos exigen ver la declaración jurada que justificó el registro de la mansión de Trump por el FBI

«Fue una acción sin precedentes que necesita ser respaldada por una justificación sin precedentes». Asimismo, señaló que la declaración jurada de causa probable sería suficiente, incluso si solo se mostrara a los miembros del Congreso en una sesión informativa clasificada

Representantes del Partido Republicano de EE. UU. intensificaron el domingo los llamamientos para que se publique una declaración jurada del FBI que muestre la justificación para la incautación de documentos realizada la pasada semana en la residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, perteneciente al expresidente Donald Trump, informa Reuters.

El Departamento de Justicia debería «demostrar que esto no fue solo una expedición de pesca, que tenían una causa justificada para entrar y hacer esto, que agotaron todos los demás medios», dijo el senador republicano Mike Rounds en una entrevista con el programa Meet the Press de la NBC. «Y si no pueden hacer eso, entonces tenemos un serio problema en nuestras manos», agregó.

Lea También: Rusia ofreció armamento a sus aliados para garantizar la paz en un «mundo multipolar»

Por su parte, el miembro republicano de la Cámara de Representantes de EE. UU. Brian Fitzpatrick afirmó en el programa Face the Nation del canal CBS que el registro de la mansión de Trump «fue una acción sin precedentes que necesita ser respaldada por una justificación sin precedentes». Asimismo, señaló que la declaración jurada de causa probable sería suficiente, incluso si solo se mostrara a los miembros del Congreso en una sesión informativa clasificada.

Aumento de amenazas

Los llamamientos de los republicanos se produjeron en medio de las denuncias del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre el aumento de las amenazas a las fuerzas del orden que circulan en las redes sociales a raíz del registro de la propiedad de Trump.

«El FBI y el DHS han observado un aumento en las amenazas violentas publicadas en las redes sociales contra funcionarios e instalaciones federales, incluida la amenaza de colocar una supuesta bomba sucia frente a la sede del FBI y la emisión de llamados generales a la ‘guerra civil’ y la ‘rebelión armada’», señalaron ambas instituciones en un boletín, citado por CBS News.

Daños a la seguridad nacional

Mientras tanto, los demócratas no se hicieron eco de los llamamientos. En cambio, el demócrata de California Adam Schiff, presidente del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes, señaló que pidió una evaluación del daño potencial causado a la seguridad nacional del país por la posesión de documentos clasificados por parte del exmandatario.

«El hecho de que estuvieran en un lugar no seguro, que está protegido con nada más que un candado o cualquier tipo de seguridad que tuvieran en un hotel, es profundamente alarmante», declaró.

Durante el allanamiento de la residencia de Trump fueron incautados once juegos de documentos clasificados, entre ellos cuatro conjuntos de documentos «ultrasecretos». La orden de registro indica que el expresidente está siendo investigado por el FBI por una posible violación de la Ley de Espionaje.