Reaparece Pedro Carmona Estanga y dice estar arrepentido de lo que hizo en abril de 2002 (+Video)

Colombia.- Pedro Carmona Estanga, Presidente de Venezuela durante 48 horas tras el golpe de Estado a Hugo Chávez en abril de 2002, vive hoy en Colombia. El empresario, expresidente de Fedecámaras, que cambió el rumbo de la historia de nuestro país, se confiesa en una entrevista con el periodista venezolano Carlos Arturo Albino.

Hoy, casi 18 años después, Albino logró encontrar algunas respuestas a las interrogantes que aún nos hacemos muchos venezolanos sobre lo ocurrido ese histórico 11 de abril.

Al ser consultado sobre qué haría en este momento si pudiese retroceder el tiempo, respondió: “No asumiría de manera unipersonal la encomienda tan compleja que tenía, preferiría la constitución de una Junta de Gobierno (…) creo que el mayor error estuvo en que cuatro altos generales, sin mencionar sus nombres, se oponían drásticamente a que Chávez saliera a Cuba porque tenía que ser juzgado, decían que Chávez no podría irse sino rendir cuentas al país”.

No quiso revelar los nombres de estos militares: “Algún día saldrán del archivo clasificado”, aseveró. Aclara tajantemente que no está de acuerdo con una intervención unilateral de Estados Unidos, considera que la única opción para lograr un cambio en Venezuela es que “el pueblo salga a la calle y no regrese”.

