«Querido Joe, los códigos nucleares no funcionan» ¿Qué dice la nota que le dejó Trump a Biden?

En ese contexto, no pocos usuarios de Twitter especularon sobre lo que pudo haber escrito el presidente saliente Trump a Joe Biden

A pesar de que el exmandatario de EE. UU., Donald Trump, ha roto ya unas cuantas tradiciones protocolares tras su derrota electoral ante Joe Biden, sí mantuvo al menos una: la de dejar en la Oficina Oval una nota para el nuevo presidente.

Lea también: EE. UU. regresó a la OMS y al Acuerdo de París: Biden firma sus primeras acciones ejecutivas

Judd Deere, subsecretario de prensa de la Administración saliente, se negó a revelar a The Associated Press el contenido del mensaje o siquiera hablar sobre su tono, alegando que la comunicación entre presidentes es privada. El propio Biden confirmó a los periodistas que su predecesor le escribió “una carta muy generosa”, pero no quiso revelar los detalles “hasta que hable” con Trump.

En ese contexto, no pocos usuarios de Twitter especularon sobre lo que pudo haber escrito el presidente saliente.

“Lo siento por todas las envolturas de KFC”; “Hay un alijo de Big Macs en el cajón superior”; “Dejamos a Eric. Por favor, trátalo ok”; “Querido Joe: No puedes despedirme, dimito”, fueron algunas de las sugerencias de los internautas.

“Querido Joe, los códigos nucleares no funcionan (eso es lo que me dijeron). Y usamos toda la lejía. Lo siento”, escribió otro usuario.

Un comentarista expresó su leve esperanza de que Trump haya apoyado a su sucesor y le haya ofrecido su ayuda, aunque confesó que eso probablemente “es demasiado esperar”.

Por su parte, una persona señaló que el hecho de que el exmandatario le dejara a Biden “un país destrozado” es más significativo que dejarle una nota.

Trump se ha negado a reconocer públicamente la victoria de Biden y no mencionó al demócrata por su nombre en sus discursos de despedida. Tampoco asistió a la ceremonia de investidura este miércoles, ni invitó previamente al presidente electo a la Casa Blanca, como es tradicional, para una reunión después que el demócrata fuera declarado ganador de las presidenciales de noviembre.