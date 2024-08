¿Qué dijo Trump a Musk en «la entrevista del siglo» en X?

El expresidente Donald Trump destacó el hecho de que sus seguidores que asistieron al mitin aquel día se quedaron en el lugar a pesar de presenciar el atentado. «No hubo nadie que huyera, no hubo nadie en estampida»

El atentado al que sobrevivió hace justo un mes, la crisis migratoria, el complicado panorama internacional y el cuestionamiento del mandato de Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris marcaron la entrevista que el candidato presidencial Donald Trump concedió al famoso empresario Elon Musk en la red social X.

Durante la conversación, transmitida en vivo por X esta madrugada, Musk comentó que, al parecer, un gráfico que presentaba datos sobre la inmigración ilegal en EE. UU. durante el mitin en Butler, Pensilvania, del pasado 13 de julio, fue claves para que Donald Trump moviera la cabeza hacia él, segundos antes de los disparos. El expresidente aceptó la sugerencia, diciendo: «La inmigración ilegal me salvó la vida. Tienes razón».

Recordando el atentado, el expresidente dijo que le sorprendió la rápida reacción del los agentes del Servicio Secreto de EE. UU., que le rodearon después de que resultara herido en la oreja, aunque, al mismo tiempo, se preguntó en el acto por qué el tejado donde se encontraba el tirador no estaba cubierto por seguridad.

Asimismo, Trump destacó el hecho de que sus seguidores que asistieron al mitin aquel día se quedaron en el lugar a pesar de presenciar el atentado. «No hubo nadie que huyera, no hubo nadie en estampida», recordó.

Trump anunció, además, que tiene previsto volver al lugar donde trataron de asesinarlo para dar un mitin en octubre. «Ya estamos preparados y la gente de Butler es fantástica», dijo.

«Ella es más incompetente que él»

Sobre sus rivales demócratas, el republicano señaló que la vicepresidenta y candidata Kamala Harris «es más incompetente» que el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, quien se retiró de la contienda el pasado 21 de julio.

«Francamente, creo que ella es más incompetente que él. Y eso es mucho decir, porque él no es demasiado bueno», afirmó Trump.

El expresidente destacó que en la última semana de su mandato, el país mostró los niveles más bajos de inmigración ilegal. «Yo estaba muy orgulloso de esos números. Kamala y Joe, ya ves lo que pasó, lo soltaron todo», se lamentó.

Asimismo, recordó que a Harris se le asignó como tarea central resolver el problema de los migrantes ilegales en la frontera estadounidense. «La nombraron zarina de la frontera […] y ni siquiera fue allí. Ella fue a un lugar que no tenía nada que ver con el sitio donde está el problema», aseguró.

Según opinó Trump, Harris «estaba totalmente al mando» y «podía haber cerrado la frontera».

En consecuencia, sostuvo, EE. UU. va a tener la «mayor deportación de la historia», subrayando que no hay otra opción si se quieren evitar niveles de crimen extremadamente altos.

En uno de sus dardos contra el actual mandatario, el expresidente opinó que «Biden tenía el coeficiente intelectual más bajo hace 30 años», si bien —dijo— «ahora puede que no tenga ningún CI», pues «no hay nada en el tablero».

Rusia «no lo aceptaría nunca»

Asimismo, el republicano criticó el modo en que Biden abordó la crisis entre Ucrania y Rusia, resaltando el hecho de que cuando él era presidente no se dio ninguna oportunidad para que el presidente Putin lanzara una operación contra Kiev.

«Pero después de irme, empezaron a formar grandes ejércitos en la frontera con Ucrania. ¿Verdad? Miré eso, y pensé que Putin estaba haciendo eso, porque es un buen negociador […]. Pero entonces Biden empezó a decir cosas estúpidas. Por ejemplo, dijo que Ucrania podría convertirse en un país [miembro] de la OTAN», recordó, enfatizando que eso es algo que Rusia «no aceptaría nunca».

El expresidente resaltó que se había llevado bien con Rusia y con su presidente mientras permaneció al mando de su país. «Yo amaba a Rusia. Yo era amigo de Putin y amaba a Rusia. De hecho me dijo una vez, dijo, si eres mi amigo, odiaría verte como enemigo», recordó.

Musk se ofrece a la futura Administración

El dueño de X ofreció su asistencia al futuro gobierno en recortes de gasto público si Trump gana las elecciones de noviembre.

«Creo que sería estupendo contar con una comisión de eficiencia gubernamental para garantizar que el dinero que tanto cuesta ganar a los contribuyentes se gasta con sensatez. Estaría encantado de ayudar en esa comisión. Me encantaría que se creara».

Trump respondió que le «encantaría» que Musk participara y valoró su eficacia en el recorte de costes en X, Tesla, SpaceX y Neuralink, las compañías, que gestiona.

«La mayor amenaza»

Por otra parte, el exmandatario estadounidense señaló que no será el cambio climático el mayor problema de los próximos siglos, sino «el calentamiento nuclear». «La mayor amenaza es el calentamiento nuclear, porque ahora tenemos cinco países que tienen un poder nuclear significativo, y no tenemos que permitir que ocurra nada con gente estúpida como Biden», afirmó Trump durante la entrevista.

Frente al contrargumento del fundador de Tesla y SpaceX de que la energía nuclear «no es tan aterradora como la gente piensa», el expresidente se mostró proclive a rectificar su postura y defendió la generación de electricidad a través de centrales nucleares, admitiendo que el tema de su seguridad suele ser malinterpretado.

En cuanto al armamento nuclear, Musk opinó que la gente subestima el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, lo que supondría el estallido de un conflicto termonuclear global que pondría fin de la humanidad. El multimillonario hizo hincapié en que, tras el fin de la Guerra Fría la gente se ha vuelto complaciente, olvidando que en la actualidad hay muchos misiles nucleares con parámetros de objetivo para Estados Unidos y otros países.

«Una de las cosas que vamos a hacer es construir una Cúpula de Hierro sobre nosotros. Israel la tiene. Vamos a tener la mejor Cúpula de Hierro del mundo. Lo necesitamos y vamos a fabricarlo todo en Estados Unidos, pero vamos a tener protección, porque solo hace falta un maníaco para empezar algo», reiteró el candidato republicano en su respuesta. «¿Por qué no deberíamos tener una Cúpula de Hierro? Israel tiene una. Algunos otros lugares tienen una que nadie conoce, francamente, pero Israel la tiene», insistió Trump.

Irán vs. Israel

En cuanto al momento que atraviesa Oriente Medio, cuando «todos en Israel están esperando un ataque iraní», Trump aseguró que, si fuera presidente, no estaríamos ante una situación así ahora. El candidato republicano afirmó que durante su mandato presidencial «Irán estaba en bancarrota», porque, supuestamente, instó a Pekín no comprar el petróleo iraní.

«Le dije a China que si compraba petróleo de Irán —todo gira en torno al petróleo, ahí es donde está el dinero—, no podría hacer ningún negocio con EE.UU.», sostuvo el expresidente. Por esta razón, según él, las autoridades de la República Islámica «no tenían dinero para Hamás, no tenían dinero para Hezbolá […] y fue asombroso».

Trump aseguró que durante su presidencia otros países respetaban a EE. UU, a diferencia de lo que ocurre ahora. «Piénsalo, hace cuatro años éramos tan respetados que cuando dije que no compraran petróleo, no lo compraron; [Irán] no tenía dinero e Israel nunca habría sido atacado, cero posibilidades», reiteró.

«Haz a Argentina grande otra vez»

Trump y Musk también abordaron el tema de la política de recortes de gasto del presidente argentino, Javier Milei.

«El nuevo líder de un lugar llamado Argentina es genial y es un gran fan de MAGA, lo sabes. Hizo su campaña con MAGA y […] escuché que está haciendo un trabajo realmente genial. Se llama ‘Make Argentina great Again’ [‘Haz a Argentina grande otra vez’, en español]», dijo el candidato republicano, que —estimó— «funcionó perfectamente».

«Él está haciendo un gran trabajo. Realmente recortó. Y estoy escuchando que esto comienza a funcionar bastante bien: la inflación baja», observó Trump, tras apuntar que el país latinoamericano tenía «como 2.000 %» de inflación, algo que calificó de «fuera de lo normal».

«Pero nosotros vamos a tener esto muy pronto», advirtió el expresidente, en relación a EE. UU. que —señaló— tiene «la peor inflación en 100 años». «Ellos dicen que son 48 años, yo no lo creo», sostuvo Trump, argumentando que «no incluyen muchos de los elementos que deberían incluir» para reflejar objetivamente la inflación en EE. UU.

Ataque masivo DDOS

La transmisión en X arrancó con retraso debido a problema técnicos que Musk achacó a un ataque masivo DDOS contra la red social.

«Se está trabajando en solucionarlo», señaló el propietario de la red social. Asimismo, Musk indicó que este lunes habían probado el sistema «con 8 millones de oyentes simultáneos».