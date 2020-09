Lo declaran inocente después de tres decádas preso

En horas de la tarde de este lunes un tribunal de EEUU exoneró a un sujeto que permaneció 37 años presos por supuestamente asesinar a una mujer en Tampa, Florida

Robert DuBoise fue exonarado de todos los cargos que pesaban en su contra. El hombre pasó 37 años en prisión por supuestamente violar y asesinar a una mujer en Tampa, Florida, informó el portal Innocence Project, una organización que trabaja con casos de personas que han sido condenados injustamente.

Tras la ejecución de nuevas pruebas de ADN basadas la evidencia del kit de violación de la víctima –que anteriormente se pensaba que había sido destruido–, los investigadores lo excluyeron como el atacante e identificaron a otro individuo. De este modo, DuBoise fue liberado el 27 de agosto.

BREAKING: Robert DuBoise is officially exonerated from all charges after nearly 37 years of wrongful conviction. Following his exoneration, the Conviction Review Unit announced it will collaborate with the Innocence Project to audit prior bite mark cases. https://t.co/L0cZkdjaY6

La condena, vigente desde 1983, tomó en cuenta el testimonio de un informante de la cárcel, considerado poco confiable, y un análisis de marcas de mordidas defectuoso. Sin embargo, la nueva evidencia permitió que DuBoise sea absuelto formalmente de los cargos, suspendiendo su cadena perpetua y eliminando su nombre del registro estatal de delincuentes sexuales.

Our client Robert DuBoise was officially exonerated today. Robert spent nearly 37 years in prison in Florida for a crime he didn't commit. Last month, he was released, and today he is finally and fully free. Watch the press conference live here: https://t.co/vsH1XWdpV9 pic.twitter.com/qt5iBv0iFK

— The Innocence Project (@innocence) September 14, 2020