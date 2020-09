Putin propuso a EE.UU. intercambiar garantías de no injerencia

La propuesta trascendió en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia rusa, en el cual Putin insta a Washington a reiniciar las relaciones en el ámbito de la seguridad informática

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este viernes a Estados Unidos a intercambiar garantías de no injerencia en asuntos electorales de ambos países, en el marco de un programa integral de medidas prácticas para restaurar la cooperación en el campo de la seguridad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

La propuesta trascendió en un comunicado publicado en la página web de la Presidencia rusa, en el cual Putin insta a Washington a reiniciar las relaciones en el ámbito de la seguridad informática para lo que enumera unos pasos que deberían dar ambos países.

El jefe de Estado ruso calificó como “uno de los principales desafíos estratégicos” el riesgo de una “confrontación a gran escala” en el campo digital. Putin propuso una iniciativa de cuatro puntos, los cuales a su juicio “contribuirán significativamente” a garantizar la paz mundial en esta área.

