Putin garantizó que vacunas rusas son «seguras y eficaces»

La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya, fue registrada el pasado 11 de agosto en Rusia y se encuentra en la fase III de los ensayos clínicos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que las dos vacunas rusas contra la covid-19, Sputnik V y EpiVacCorona, son «seguras y eficaces», al tiempo que expresó su deseo de que la vacunación masiva de la población rusa pueda comenzar ya a finales de año.



«Estas (vacunas rusas) son productos buenos. Lo más importante es que son seguras y eficaces. Ambos requisitos se cumplen», afirmó Putin en el foro de inversión del banco VTB «Rusia llama».

La EpiVacCorona, del Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Véktor, fue inscrita a su vez el pasado día 14 y acaba de iniciar su producción y empezó a mediados de mes la última fase de las pruebas.



La primera vacuna ha sido entregada a todas las regiones ya, dijo Putin. «Espero que podamos comenzar la vacunación masiva a finales de año», señaló.



El mandatario admitió no obstante que la falta de equipamiento está obstaculizando la producción masiva de las vacunas rusas.



«Hay una tarea ahora: garantizar el alcance necesario de la producción. Hay ciertos problemas relacionados con la disponibilidad o ausencia del equipamiento necesario (…) para empezar la fabricación masiva», indicó.



Putin sostuvo que Rusia está preparada para cooperar con socios extranjeros en la producción de las vacunas rusas, pero no a costa de no poder abastecer a sus propios ciudadanos.