Provincia de Canadá retiró restricciones por covid-19 debido a las protestas

Para quien dé positivo a covid-19, se mantendrán algunos requisitos, como el uso de mascarillas en recintos cerrados y la cuarentena, esto, hasta finales de febrero

La provincia canadiense de Saskatchewan anunció el martes el levantamiento de todas las restricciones relacionadas con el covid-19, incluyendo el uso de mascarilla y el requisito de vacunación en el interior de restaurantes, mientras los camioneros siguen ocupando Ottawa con peticiones similares.

Se espera que Alberta pronto siga el mismo camino, a pesar de la oposición del personal médico y de enfermería y Quebec anunció que pondría en marcha la flexibilización de restricciones.

La mayoría de las medidas aplicadas en Saskatchewan, derivadas del brote de la variante delta a través de Canadá, quedará sin efecto la medianoche del domingo.

«Esta política ha seguido su curso», dijo el primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe, en conferencia de prensa.

It’s time to heal the divisions over vaccination in our families, in our communities and in our province.

Scott Moe (@PremierScottMoe) February 8, 2022