Primeros testigos declararon ante la Fiscalía por denuncia contra expresidente Fernández

Esta declaración va en línea con una reciente entrevista televisiva, en la que Barrios dijo nunca haber visto actos de violencia, aunque destacó que «no hacía falta porque se notaba» y agregó que «el destrato» por parte de Fernández a Yáñez era evidente

Los primeros testigos citados por la Fiscalía por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez por presunta violencia machista contra el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) se presentaron este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para brindar declaración.

La primera en declarar fue Alicia Barrios, una periodista que, según Yáñez, conocía bien el día a día de la pareja en la residencia presidencial de Olivos (provincia de Buenos aires) y estaba al tanto de las presuntas agresiones.

Lea También: El hijo del expresidente Alberto fernandez y ex primera dama Fabiola Yañez habló en medio del escándalo de sus padre

Barrios se presentó en los tribunales a las 10:30 hora local (13:30 GMT) y su testimonio se extendió durante dos horas.

Según informaron medios locales, citando fuentes judiciales, la periodista confirmó que existía «violencia emocional» del exgobernante hacia su ahora expareja; no obstante, no pudo confirmar que hubiera agresiones físicas, dado que ella no fue testigo de incidentes de esa naturaleza.

Esta declaración va en línea con una reciente entrevista televisiva, en la que Barrios dijo nunca haber visto actos de violencia, aunque destacó que «no hacía falta porque se notaba» y agregó que «el destrato» por parte de Fernández a Yáñez era evidente.

La segunda testigo citada a declarar ante el fiscal Ramiro González fue María Cantero, quien ocupara el cargo de secretaria de Fernández durante sus años en la Presidencia.

Cantero llegó poco antes de las 12:30 hora local (15:30 GMT) y su testimonio es considerado uno de los más importantes, ya que las fotos y mensajes de texto que llevaron a la denuncia contra Fernández fueron hallados en su teléfono móvil, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias por parte del exmandatario por la contratación de seguros.

Los otros cuatro testigos citados son Sofia Pacchi, amiga de Yáñez; Federico Saavedra, extitular de la Unidad Médica de la residencia presidencial; Daniel Rodríguez, encargado de la residencia; y Miriam Yáñez Verdugo, madre de Fabiola.

El próximo en declarar será Rodríguez, citado para el lunes 26 de agosto, aunque la Fiscalía espera la autorización de la Justicia española para que la madre de la ex primera dama brinde testimonio en el Consulado argentino en Madrid -ciudad donde reside junto a su hija y su nieto-.

La declaración de Saavedra está prevista para el 5 de septiembre, mientras que aún no se ha fijado fecha para la de Pacchi.

El fiscal imputó la semana pasada a Fernández por el presunto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

En su dictamen, González afirmó que Yáñez «sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar», asentado «sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente», en 2019, y «el ejercicio del cargo», hasta diciembre pasado.