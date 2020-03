Primer transplante de pulmón en paciente infectado por coronavirus

El hombre se encuentra actualmente en estado estable después del transplante de pulmón, informó Chen Jingyu, subdirector del Hospital Popular de Wuxi

China –Un equipo de médicos chinos ha llevado a cabo el primer trasplante doble de pulmón en un paciente de coronavirus en el mundo. La cirugía, de 5 horas de duración, fue realizada este sábado en la ciudad de Wuxi, cerca de Shanghái, a un individuo de 59 años diagnosticado con coronavirus (covid-19) el pasado 26 de enero, informa el medio local Global Times.

El hombre se encuentra actualmente en estado estable y con sus pulmones funcionando de manera correcta, informó Chen Jingyu, subdirector del Hospital Popular de Wuxi.

“El siguiente paso es observar de cerca al paciente, explorar su manejo perioperatorio, realizar un tratamiento de seguimiento contra el rechazo y la infección, y resumir la experiencia del tratamiento para tales casos avanzados de infección por covid-19”, indicó Chen, citado por el periódico.

