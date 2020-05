Presunto líder del Estado Islámico fue capturado por servicios de Inteligencia de Irak

En el comunicado, las fuerzas iraquíes dan información del radical y dicen que fue ”responsable de fabricar, supervisar y desarrollar gas mostaza que se usó para atacar a las fuerzas iraquíes dentro de Irak”

Irak – Los servicios de Inteligencia de Irak detuvieron a un importante líder del Estado Islámico (EI) identificado como Abdelnaser Qardash, nombre que se ha difundido como el del posible sucesor del difunto líder del grupo yihadista, Abu Bakr al Bagdadi, se informó este miércoles.

La Célula de Información de Seguridad del Ejército iraquí confirmó en un comunicado la detención de Al Makani Haji Abdul Nasser Qiadash y Abu Muhammad, quien tuvo ”un importante papel en los recientes eventos de Al Baguz, batalla en la que el EI perdió en marzo de 2019 el último reducto que le quedaba en Siria.

En el comunicado, las fuerzas iraquíes dan información del radical y dicen que fue ”responsable de fabricar, supervisar y desarrollar gas mostaza que se usó para atacar a las fuerzas iraquíes dentro de Irak”. Además era el supervisor de todas las juntas administrativas y las juntas de fabricación y suministro de la organización.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Abdul Nasir Qardash, one of the highest ranking Da’ish leaders has been captured by #Iraq’s National Intelligence Service.

He was a close aide to Abu Bakr Al-Baghdadi and the new Da’ish leader Al-Quraishi. pic.twitter.com/CnEQxijq3R

— H. Sumeri (@IraqiSecurity) May 20, 2020