Presidente ucraniano: «Nos hemos quedado solos. No veo quién esté listo para luchar con nosotros»

«Nos hemos quedado solos para defender el Estado» dijo el presidente ucraniano, asimismo, subrayó que no ve «quien esté dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN».

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, se ha dirigido a la nación acerca de la situación en el país tras horas del operativo especial militar ruso.

El mandatario afirmó en sus declaraciones que supuestamente «Kiev ya ha sido invadido por grupos de sabotaje del enemigo». Según sostuvo, 137 efectivos militares ucranianos han muerto en las últimas 24 horas, mientras otros 316 resultaron heridos.

Zelenski informó a la nación que, a pesar del apoyo de algunos países, actualmente Ucrania se encuentra sola: «Nos quedamos solos para defender el Estado». Asimismo, subrayó que no ve «quien esté dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN».

«Estamos respaldados. Estoy muy agradecido con todos los Estados que ayudan a Ucrania en términos concretos. Pero en lo concreto, no en palabras», declaró. «Pero hay un segundo punto: nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, ¡todos tienen miedo!», sostuvo el presidente ucraniano.

En paralelo, Zelenski señaló que no tiene miedo de abordar con Rusia el tema del estatus neutral de Ucrania, ya que los líderes europeos «no están listos» para aceptarla en la Alianza.

«Hoy hemos escuchado de Moscú que ellos quieren hablar sobre el estado neutral de Ucrania», declaró. «Les digo a todos los socios de nuestro Estado: ahora es un momento importante, se está decidiendo el destino de nuestro país. Les pregunto: ¿están con nosotros? Responden que están con nosotros, pero no están listos para llevarnos con ellos a la Alianza», admitió Zelenski.

«Hoy pregunté a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN, pregunté directamente. Todos tienen miedo. No contestan», lamentó, asegurando que, en cambio, Kiev «no tiene miedo a nada».

«No tenemos miedo a defender nuestro Estado, no tenemos miedo a Rusia, no tenemos miedo a hablar de todo: sobre las garantías de seguridad para nuestro país, no tenemos miedo a hablar de un estatus neutral (ahora no estamos en la OTAN). Pero, ¿qué tipo de garantías tendremos? Y lo más importante: ¿qué países, concretamente, nos las darán?», se preguntó el presidente de Ucrania.

«Hablar del fin de esta invasión, es necesario. Sobre el final de esta guerra, es necesario. Pero ahora el destino del país depende completamente de nuestro ejército, de nuestros héroes, de nuestras fuerzas de seguridad, de todos nuestros defensores. De nuestro pueblo, de vuestra sabiduría. Del gran apoyo de todos los amigos de nuestro país», concluyó.

El presidente ruso anunció este jueves que ha decidido realizar «una operación militar especial» para defender Donbass, detallando que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil.