Pompeo: Venezuela necesita una transición negociada a la democracia

Estados Unidos- Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, instó hoy jueves al diálogo para formar un gobierno de transición en Venezuela. Así lo manifestó en un comunicado.

“Una rápida transición negociada a la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo Pompeo en el comunicado.

Afirmó que las negociaciones podrían abrir el camino para la realización elecciones presidenciales este año. “Las negociaciones podrían abrir el camino de la crisis a través de un gobierno de transición que organice elecciones libres y justas”, agregó.

Pompeo recordó que la crisis política y social que vive el país ha obligado a más de 4,8 millones de personas a huir. Asimismo, indicó que la comunidad internacional juega un papel primordial para respaldar al pueblo venezolano.

“El reto es reconstruir las instituciones y las infraestructuras aniquiladas por el brutal régimen de Nicolás Maduro”, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana.

Today the international community reminds #Venezuela of the conditions needed for free and fair elections there. A swift negotiated transition to democracy is the most effective and sustainable route to peace and prosperity in Venezuela. https://t.co/XnpXaOm5ax

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 9 de enero de 2020