Policías de Sinaloa dejaron escapar al sobrino del ‘Chapo’ Guzmán

Aureliano Guzmán Araujo, sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue captado por cámaras de seguridad disparando un arma al interior de un bar de la ciudad mexicana de Culiacán, en Sinaloa, dejando una persona herida. Tras el tiroteo, el Guanito, como es conocido el familiar del capo, fue interceptado por policías, pero estos permitieron que Guzmán y sus acompañantes huyeran, informan medios locales.

Los hechos ocurrieron este fin de semana. En las imágenes que circulan por redes sociales, se aprecia al sobrino del Chapo realizar varios disparos al aire en el interior del establecimiento y apuntar su arma a la cabeza de un individuo. Producto del tiroteo, una persona resultó herida, aunque se desconoce la seriedad de las lesiones.

Según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública estatal, policías municipales dieron alcance a Guzmán y a sus acompañantes, quienes viajaban a bordo de cinco vehículos, mientras huían de la escena. No obstante, al verse superados en número, los agentes dejaron que el grupo armado continuara con su camino.

Aureliano Guzmán, nephew of el chapo, fires his gun inside a night club in Culiacan, Sinaloa. I miss the days when you could settle things with a good ‘ol fist fight, now these armed clowns are all over the place. #Tijuana is full of «buchones» like these, brave only when armed. pic.twitter.com/SpG396T9FQ

