Piden evaluar el estado mental del presidente de Panamá

«No me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa», fueron parte de las declaraciones del presidente de Panamá



El abogado Abdiel González presentó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de Panamá una denuncia “criminal” para solicitar que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, sea sometido a una evaluación psicológica forense, a fin de determinar si el mandatario está en pleno equilibrio de sus facultades mentales.

La denuncia es presentada luego que la semana pasada, Cortizo declarara que si se contagiaba de coronavirus no se sometería a un confinamiento.

“Si en algún momento llego a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar. Pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”, dijo Cortizo el pasado 9 de diciembre, durante el acto de firma del contrato para la construcción del nuevo Hospital del Niño.

Panamá

Firman orden de proceder para la construcción del nuevo Hospital del Niño.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/4OQbGMRY5F — La Prensa Panamá (@prensacom) December 9, 2020

Tras las críticas que surgieron por su declaración, la tarde de ese mismo día, el mandatario salió a aclarar y, mediante un mensaje en Twitter, dijo: “De salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país”.

Dos días después, en otra alocución pública trató de explicar lo que quiso decir con su declaración: “¿Rifarse qué es? Es el riesgo de exponerse, esa es la esencia cuando hablo yo de rifarse algo”.

Según dijo González al medio Panamá América, la denuncia fue presentada porque considera que las declaraciones de Cortizo, que califico de “incoherentes”, violan la Constitución y el Código Penal.

“Es inaceptable que la primera figura se exprese en esos términos ilegales e ilegítimos”, indicó el letrado, que añadió que en los momentos actuales que vive el país, producto justamente de la pandemia del coronavirus, “se requiere de un líder que tenga equilibrio”.

La denuncia presentada por González será evaluada por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional.

Las críticas a los jóvenes

El mismo día en el que pronunció la polémica declaración, Cortizo arremetió contra los ciudadanos de su país que salieron e hicieron largas colas para adquirir las nuevas zapatillas deportivas del cantante colombiano de reguetón J. Balvin.

“¿Qué es lo que nos está pasando? A mí me encanta la música, […] me gustan las canciones de J. Balvin, pero no puede ser que unas zapatillas valgan mucho más que la vida de cada uno de nosotros y nuestros familiares”, enfatizó el mandatario.