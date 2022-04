Petro firma documento con el que se compromete a «no expropiar»

Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19, aspira por tercera vez a la presidencia y esta vez lidera las encuestas. En marzo obtuvo la mayor votación en las consultas interpartidistas, similares a unas primarias presidenciales

El candidato izquierdista Gustavo Petro firmó este lunes un documento bajo juramento en el que se comprometió a «no expropiar» bienes si llega a la presidencia de Colombia, lo que representa un acto simbólico para intentar disipar las críticas de sus detractores.

«Dentro del respeto profundo por la constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios», dice el documento que firmó el postulante en una notaría, reportó The Associated Press. Pero el documento no lo obliga jurídicamente, sino que es simbólico.

Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19, aspira por tercera vez a la presidencia y esta vez lidera las encuestas. En marzo obtuvo la mayor votación en las consultas interpartidistas, similares a unas primarias presidenciales.

Lea También: Gustavo Petro explica el polémico «perdón social» y por qué se necesitaría

Al candidato de izquierda lo han señalado de querer expropiar bienes, un temor que cala en el sector empresarial. «Cualquiera menos Petro», reza un grafiti en el norte de Bogotá, cerca de restaurantes costosos y almacenes.

Petro ha dicho reiteradamente que su intención no es expropiar sino «democratizar». En sus palabras, esto significa que las «condiciones para producir deben repartirse entre millones de colombianos». El candidato, único de izquierda en la contienda, propone «democratizar» el conocimiento, el crédito y el espacio virtual y físico.