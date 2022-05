Petro anunció que en caso de ganar reanudará relaciones con Venezuela

Petro hizo el anunció en medio de un impresionante esquema de seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos en la tarima y un chaleco blindado debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo

Gustavo Petro, candidato presidencial de izquierda, anunció en las últimas horas en Cúcuta, que en caso de llegar a la Casa de Nariño restablecerá relaciones con Venezuela.

«Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países», dijo.

Petro hizo el anunció en medio de un impresionante esquema de seguridad, que incluyó guardaespaldas con escudos en la tarima y un chaleco blindado debajo de la camiseta de colores rojo y negro del club de fútbol Cúcuta Deportivo, otorgado por el Gobierno Nacional tras la revelación de su campaña de un plan para atentar contra él y que lo llevó a suspender por un par de días las manifestaciones públicas.

Entre el personal de seguridad que lo protegió también se veían a varios agentes de la Policía Nacional.

La frontera está cerrada desde el año 2015 por orden del presidente Nicolás Maduro. Luego el presidente Iván Duque lideró una campaña internacional para que instaurar la democracia en ese país. El mandatario colombiano llegó a decir que «las horas de Maduro estaban contadas» en parte al impulso de una estrategia que él llamó «el cerco diplomático».

Las relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019. Desde entonces las relaciones entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores han estado marcadas por la hostilidad verbal.

Según el candidato de izquierda, Duque y Maduro son semejantes. «Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque», aseguró.