Ordenan evuación por incendio forestal al norte de Los Ángeles

Se han emitido órdenes de evacuación obligatorias para unos 100 hogares al norte de Los Ángeles después de que se declarara un incendio forestal al sur de California el miércoles por la tarde, arrasando miles de acres de terreno forestal sin ninguna contención.

El incendio del lago Hughes, cerca de varias comunidades rurales a unas 65 millas al norte de Los Ángeles, fue notificado por primera vez poco después de las 3:30 p.m. del miércoles, y se extendió rápidamente en cuestión de horas, quemando más de 15.6 millas cuadradas (40.4 kilómetros cuadrados), dijeron los funcionarios.

Las imágenes del incendio forestal compartidas por las autoridades en las redes sociales muestran columnas de humo que se elevan hasta el cielo. El área no había sufrido ningún incendio desde 1968. La zona del incendio estaba ubicada entre el lago Hughes y el lago Castaic en el Bosque Nacional de los Ángeles.

For evac info, follow @LASDHQ ; for evac center & animal shelter info, follow @RedCrossLA .

The #LakeFire is currently at 10,000 acres w/0% containment & mandatory evacs in place.

Los equipos de contención lucharon para combatir el fuego al anochecer, cuando comenzó a moverse hacia un bosque más denso y a atravesar crestas de matorrales, lo que hizo más difícil contenerlo.

El subjefe de Bomberos del Condado de Los Ángeles, David Richardson, dijo en una conferencia de prensa nocturna que había varios informes de que el fuego había quemado algunas dependencias. No se reportaron lesiones.

830pm Press Conference for the #LakeFire . #LACoFD https://t.co/XnkkfN7NgI

Según el mapa de incendios de California, el fuego había quemado aproximadamente 10,000 acres a las 10:06 p.m. del miércoles por la noche. El Bosque Nacional de los Ángeles cubre unos 700,000 acres.

“El fuego se comporta de un modo bastante explosivo”, dijo el jefe de Bomberos del condado Eric García, señalando que más bomberos estaban llegando para unirse a un equipo de 500 efectivos de varios departamentos para luchar contra el incendio forestal. El equipo está integrado por 15 helicópteros y aviones cisterna.

“Es típicamente lo que vemos un poco más tarde en la temporada [de incendios] y a menudo impulsado por el viento. El combustible, las condiciones de humedad y el fuego en este lugar en particular con la pendiente, realmente crearon la receta para la rápida expansión del fuego”, añadió.

El camino del lago Hughes desde Castaic hasta Pine Canyon está cortado al tráfico debido al incendio forestal.

We have opened a 2nd temporary #evacuation point for anyone affected by the #LakeFire:

Castaic Sports Complex

31230 Castaic Rd#Castaic

Highland High School

39055 25th Street West#Palmdale

[📸: #RedCross volunteers at Highland High, ready to welcome anyone in need.] pic.twitter.com/McVqfvqNNi

— Red Cross Los Angeles (@RedCrossLA) August 13, 2020