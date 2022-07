Nuevo video muestra la tardía respuesta policial durante la masacre en Uvalde

Este martes fue publicado un nuevo video, el cual fue obtenido por el periódico Austin American-Statesman, que pone en evidencia la actuación de las autoridades policiales ante el tiroteo ocurrido el pasado 24 de mayo en la escuela primaria Robb Elementary, situada en el distrito escolar de Uvalde, en Texas, que dejó un saldo de 21 muertos.

En la grabación se puede observar cómo los oficiales, que estaban fuertemente armados, se reúnen en los pasillos de la escuela sin iniciar de forma inmediata un operativo para reducir al tirador. Incluso se puede ver cómo un agente se aplica desinfectante en las manos mientras se escuchan ráfagas de disparos.

De acuerdo con el medio, los oficiales pudieron entrar al salón de clases para neutralizar al pistolero una hora y 14 minutos después de que arribaran al lugar del incidente. La Policía argumentó que estaban buscando las llaves del salón de clases antes de intentar forzar la entrada, pero posteriormente se determinó que el salón nunca estuvo cerrado.

Por su parte, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, comentó que los oficiales debieron haber confrontado al tirador tan pronto llegaron para evitar la masacre.

Asimismo, señaló que el jefe policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, trató la situación como un sujeto atrincherado, en lugar de un tirador activo, además de culparlo por impedir que los agentes de varias fuerzas de seguridad entraran al salón de clases. «En la aplicación de la ley, cuando un oficial falla, todos fallamos», afirmó McCraw en un comunicado.

En el video, se puede ver que diversas fuerzas atendieron la situación, incluido el Departamento de Policía de Uvalde, el Departamento del alguacil de condado de Uvalde, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la División de los Rangers de Texas, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y el Servicio de Alguaciles estadounidenses.

Este lunes, el representante estatal Dustin Burrows anunció que mostraría «el video del pasillo a la gente de Uvalde, independientemente de cualquier acuerdo», asegurando que no lo iba publicar «hasta que la gente de Uvalde» lo viera.

Breaking: leaked #Uvalde shooting video inside Robb elementary school.

Footage shows how 17 officers ran away from the gunman, as he sprayed 100 rounds into two classrooms full of kids and spent 77 minutes doing nothing.

