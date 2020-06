Nueva Zelanda es el primer país en levantar las restricciones tras confirmar cero casos de coronavirus

Las autoridades calificaron esta jornada como un “hito importante” tras confirmar la recuperación del último caso de coronavirus (covid-19) en el territorio

Nueva Zelanda – El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado que desde la medianoche de este lunes, su alerta por la pandemia pasará a nivel 1. Es decir, la ciudadanía podrá movilizarse sin restricciones, hacer deporte, organizar reuniones sin limitaciones en el número de asistentes, y llevar a cabo viajes domésticos.

Las autoridades calificaron esta jornada como un “hito importante” tras confirmar la recuperación del último caso de covid-19 en el territorio. “Esto significa que ahora hay 0 casos activos en Nueva Zelanda. Gracias por quedarse en casa, evitar riesgos y por apoyar a los que luchan contra el virus”, informó el Gobierno a través de Twitter.

Today is a significant milestone as we announce that the last active case of COVID-19 in New Zealand has recovered. ⁣

This means there are now 0 active cases in New Zealand. ⁣

Thank you for staying home, playing it safe and for supporting those fighting the virus 💛 pic.twitter.com/11VdRxflWd

— Unite for the recovery (@covid19nz) June 8, 2020