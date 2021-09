Bruce Springsteen interpretó su canción I'll See You in My Dreams Nueva York conmemora los veinte años del los atentados del 11 de septiembre

Agencias / DW

En una soleada mañana, como la que se vivió aquel 11 de septiembre de 2001, la ceremonia comenzó con el desfile de representantes de los servicios de emergencia portando una bandera estadounidense, tras lo que el Young People’s Chorus de Nueva York entonó el himno nacional. La ciudad de Nueva York inició este sábado (11.09.2021) los actos de conmemoración de los atentados del 11-S con una solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas, a la que acudieron algunos de los familiares de las cerca de tres mil víctimas mortales, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton. Después de un momento de silencio a las 08.46 hora local (14.46 CET), hora en el que el primer avión impactó una de las torres, Mike Low, padre de una de las azafatas que volaba en él, pronunció un corto discurso, que marcó el inicio de la lectura de los nombres de las víctimas. «Mientras recitamos los nombres de los que perdimos, nuestra memoria vuelve a ese terrible día, cuando sentimos que un espectro malvado había descendido sobre el mundo, pero también fue un momento en el que mucha gente actuó más allá de lo ordinario», afirmó Low. Pese a que cientos de familiares estaban presentes en la ceremonia, que mostraban fotos de sus seres queridos, algunos de los allegados de las víctimas no pudieron acceder al acto, en el que había fuertes medidas de seguridad. En la ceremonia, en la que el cantautor Bruce Springsteen interpretó su canción I’ll See You in My Dreams (Te veré en mis sueños), se marcaron con momentos de silencio los instantes en los que tres de los aviones que fueron secuestrados el 11 de septiembre impactaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y un cuarto cayó en una explanada en Pensilvania. Palabras de aliento desde Europa Desde el resto del mundo llegaron también palabras de recuerdo por los atentados del 11 de septiembre de 2001. La canciller alemana, Angela Merkel, recordó las «imágenes aterradoras» del ataque al World Trade Center: «Supimos entonces que teníamos que defendernos juntos, en la OTAN, contra esos peligros terroristas. También mostramos esta solidaridad con Afganistán», señaló. Reconoció no obstante que «aunque hemos sido capaces de derrotar al terrorismo, que pone en peligro nuestra seguridad, en estos momentos no hemos alcanzado todos nuestros objetivos». La presidente de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, rindió un homenaje también a las víctimas de los ataques. «El 11 de septiembre, recordamos a los que perdieron la vida y honramos a los que arriesgaron todo para ayudarlos. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles, lo mejor de la naturaleza humana puede brillar. La Unión Europea está con Estados Unidos en la defensa de la libertad y la compasión contra el odio», tuiteó. También críticas, dentro y fuera de Estados Unidos Desde muchos otros países se recordó también el atentado y a las víctimas. En Irán, sin embargo, varios periódicos criticaron las intervenciones militares de Estados Unidos en respuesta a aquellos atentados del 11 de septiembre. En un editorial publicado bajo el título El principio del Fin de Estados Unidos, Hamshahri (diario del municipio ultraconservador de Teherán), escribió que Washington siguió «un camino equivocado. El error de apreciación de Estados Unidos fue haber creído que podía combatir a este nuevo enemigo (Al Qaida) con armas y operaciones militares, mientras que esta nebulosa terrorista se beneficiaba de un caldo de cultivo intelectual, social y económico favorable en Pakistán, Afganistán, Irak y Siria, como Jabat al Nusra». Recordando los ataques del 11 de septiembre También desde Estados Unidos llegaron voces críticas. El expresidente Donald Trump aprovechó para criticar en un video a la «administración inepta» de Joe Biden por su «incompetencia» en la retirada de Afganistán. «Este es un día muy triste», dijo el exmandatario, y agregó que el 11 de septiembre «representa un gran dolor» para el país. «También es un momento triste por la forma en que nuestra guerra contra aquellos que hicieron tanto daño a nuestro país terminó la semana pasada», continuó. Culpó a «una mala planificación, una debilidad increíble y líderes que realmente no entendían lo que estaba sucediendo». En un video publicado la víspera, Biden pidió a los estadounidenses unidad. «Para mí es la principal lección del 11 de septiembre. En el momento de mayor vulnerabilidad, (…) la unidad es nuestra mayor fuerza», declaró el actual presidente en su mensaje.