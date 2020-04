Nueva fase para detectar el coronavirus en Chile

“Viene una fase nueva, que es la identificación de personas que tuvieron la enfermedad y que no tuvieron los síntomas”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich Jaime Mañalich

Chile – El gobierno chileno informó hoy que comenzará a aplicar desde el próximo viernes exámenes masivos para detectar pacientes asintomáticos. La evaluación busca también identificar a las personas que tuvieron el virus sin saberlo. Como estas personas ya desarrollaron anticuerpos, podrán librarse de las cuarentenas.

Nueva fase

“Viene una fase nueva, que es la identificación de personas que tuvieron la enfermedad y que no tuvieron los síntomas”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en momentos en que se registran 7.917 contagiados y 92 fallecidos por coronavirus en el país.

El examen medirá la presencia de anticuerpos contra la enfermedad y, de resultar positivo, las personas no necesitarán estar en cuarentena ni someterse a ningún tipo de restricción. Podrán volver a trabajar o estudiar. “Estas personas están inmunizadas, no se van enfermar de nuevo y no van a contagiar a otros”, agregó el ministro.

El gobierno compró cerca de un millón de exámenes de anticuerpos y comenzará a aplicarlos en personas que trabajan con adultos mayores, penitenciarías o lugares donde se haya levantado la cuarentena. También facultó a las empresas privadas y centros de estudio a aplicar este examen y determinar si un trabajador o estudiante ya está inmunizado.

Lea también: Un forense murió tras contagiarse con el cadáver de una víctima de coronavirus

De acuerdo a Mañalich varias investigaciones y estudios internacionales dan cuenta de poblaciones que desarrollaron la enfermedad sin presentar síntomas y que tienen defensas específicas en contra del virus, especialmente niños y jóvenes. La medida se suma al “carnet de alta” para los pacientes recuperados de coronavirus, anunciado la semana pasada como un salvoconducto para su circulación durante la cuarentena.

Chile exhibe una baja tasa de mortalidad en relación al número de contagiados. El país ha adoptado como política determinar cuarentenas selectivas y hacer un gran número de exámenes diarios. Hasta ahora ha realizado un total de 87.800 test.

Foto: Agencia