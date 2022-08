Nueva asistencia militar de Europa a Ucrania «cae casi a cero», según reporte

El reporte muestra que los países como Francia, España o Italia han prestado hasta ahora muy poco ayuda militar a Ucrania o mantienen una gran opacidad sobre su ayuda

Europa ha comenzado a reducir la ayuda militar a Ucrania y «cae casi a cero», según se desprende del informe del Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania) publicado este jueves.

En julio, ningún país grande de la UE, como Alemania, Francia o Italia, asumió nuevos compromisos significativos de ayuda militar a Kiev, señala el reporte.

Los datos indican que el mes pasado los países europeos prometieron solo unos 1.500 millones de euros (1.525 millones de dólares) de ayuda militar, lo que constituye un descenso significativo en comparación con abril o mayo. Además, la mayor parte de los nuevos compromisos proceden de un solo país, Noruega, que promete una ayuda financiera de 1.000 millones de euros (1.017 millones de dólares).

Lea También: Rusia explicó el objetivo de bombardeos ucranianos a la central nuclear de Zaporozhie

El reporte también muestra que los países como Francia, España o Italia han prestado hasta ahora muy poco apoyo militar a Ucrania o mantienen una gran opacidad sobre su ayuda.

Christoph Trebesch, director del centro de investigación del Instituto de Kiel, afirmó que «en julio los países donantes no iniciaron casi ninguna ayuda nueva, pero sí entregaron parte del apoyo ya comprometido, como sistemas de armas». En particular, Alemania no anunció más apoyo militar, pero envió una ayuda considerable comprometida anteriormente.

Asimismo, Richard Kemp, columnista de The Telegraph y oficial retirado del Ejército británico, expresó este miércoles que la falta de éxito en los intentos de contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass y la provincia de Jersón durante los próximos tres meses hará que los aliados occidentales reduzcan el apoyo a las autoridades de Kiev.

Según Kemp, el invierno tendrá el mayor efecto estratégico en el conflicto, y es más probable que Kiev sea el lado perdedor. A Ucrania le queda poco tiempo para cambiar la situación en el campo de batalla, ya que el invierno jugará a favor de Rusia, dada la dependencia de Estados europeos del suministro energético ruso, agregó.

EE. UU., la Unión Europea y otros países ya han entregado a Ucrania armamento valorado en cientos de millones de dólares. En particular, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró recientemente que Berlín suministra a Kiev armas tan novedosas que ni siquiera las usa el Ejército alemán.

Por su parte, Rusia acusa a las potencias occidentales de socavar la resolución del conflicto al proporcionar cada vez más armas a Kiev, incluidos sistemas de largo alcance.