Niña de 2 años murió de calor al ser olvidada dentro de un carro [FOTOS]

La niña de 2 años murió luego que una mujer identificada por las autoridades como Juana Pérez-Domingo, de 43 años, se distrajo y la dejó a la niña encerrada en el auto durante unas siete horas

Una mujer de Florida enfrenta cargos criminales por la muerte de una niña de 2 años que estaba bajo su cuidado y a la que dejó olvidada por un espacio de siete horas en el interior de un vehículo que alcanzó altas temperaturas.

Juana Pérez-Domingo, de 43 años, fue acusada de homicidio agravado a un menor y se encuentra recluida con una fianza de $50,000.

Según la denuncia de la policía de Miami-Dade, la mujer tenía el encargo de llevar a la pequeña a la guardería el viernes por la mañana en Homestead, pero como era aún temprano, se dirigió a su domicilio.

Pero se distrajo, apagó el motor del carro y olvidó a la niña en el interior del vehículo, que estaba amarrada con el cinturón de seguridad, en una jornada donde la temperatura en esa zona del sur de Florida superó los 80 grados Fahrenheit.

Cuando Pérez-Domingo regresó al auto, se encontró a la niña muerta y en lugar de llamar a la línea de emergencias se puso en contacto directamente con la madre, a la que informó de lo sucedido.

«Yo salí del trabajo a las 3:00 pm y le llamé [a Pérez-Domingo] a las 3:11 pm y no me contestó ella. Después le llamé otra vez a las 3:35 pm y no me contestó otra vez. Le llamé dos veces y por fin me contestó ella, me dijo que ‘ya está muerta la niña’», recordó Elvia Méndez, madre de la menor, en entrevista con la estación local Telemundo 51.

La madre aseveró que le increpó a Pérez-Domingo —que no cuenta con un permiso para conducir— que le cuente pormenores de lo sucedido porque «ella [la hija] no estaba enferma».

«Yo la cogí, la abracé a mi niña, pero ya estaba muerta», lamentó la madre.

La madre de la niña de 2 años pidió ayuda para el entierro

La menor fue trasladada a un centro médico en Homestead, donde se certificó su fallecimiento.

«Me dijo, temprano, ‘I love you, mami’ (te amo, mami)», recordó la madre de la niña fallecida que pidió ayuda para el entierro. «Mató a mi hija, no sé qué hacer».

Florida es el segundo estado con mayor número de muertes infantiles en vehículos por golpes de calor en las últimas dos décadas, según KidsAndCars.org.

A la fecha han fallecido en Estados Unidos ocho niños por haber quedado dentro de un vehículo a altas temperaturas, y en 2020 murieron otros 25 por las mismas causas, según datos de la organización No Heat Stroke,

La misma fuente asegura que desde 1998 hasta este domingo han muerto un total de 891 menores por hipertermia, una media anual de 38 fallecidos.

Más de la mitad de las muertes (54%) en el período 1998-2020 fueron de niños menores de 2 años, con un 53% del total de los fallecidos por negligencia u olvido de sus supervisores, de acuerdo con la organización.