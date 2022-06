Naasón Joaquín enfrenta 16 años de cárcel, pero sus víctimas piden cadena perpetua

«¡Hay tantos de nosotros sufriendo a causa de este culto y los seguidores de Naasón dicen que lo forzaron a declararse culpable o que el sistema de justicia está corrupto! ¿Realmente vamos a dejar que este culto continúe lavando el cerebro a sus miembros? ¡Haz algo más! ¡Protege a los sobrevivientes!», expresó un usuario de Twitter en el anuncio de Bonta.

#BREAKING: As the result of a multiyear investigation and prosecution led by CalDOJ, megachurch leader Naasón Joaquín García has pled guilty to multiple felony counts of sexual assault involving minors.

Sentencing is scheduled for Wednesday. https://t.co/nTcxEFtidU

— Rob Bonta (@AGRobBonta) June 3, 2022