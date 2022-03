Muere la mujer embarazada cuya imagen dio la vuelta al mundo

El ataque en el que murió la mujer embarazada se produjo el pasado miércoles y se reportaron al menos tres muertos, uno de ellos un niños, y otros 17 heridos

Las imágenes del bombardeo ruso al hospital de Mariúpol dejaron impactantes imágenes de varias mujeres embarazadas huyendo del lugar. Tras conocer este fin de semana que la influencer ucraniana Marianna Podgurskaya dio a luz, la otra mujer cuya imagen dio la vuelta al mundo tras ser evacuada en camilla no consiguió recuperarse de las heridas y falleció.

Según recoge The Associated Press, la agencia de noticias que difundió las fotografías del lugar, la mujer fue trasladada de urgencia a otro hospital y pese a que los médicos trabajaron para mantenerla con vida tanto ella como el bebé que esperaba terminaron muriendo. «Más de 30 minutos de reanimación de la madre no produjeron resultados», dijo uno de los sanitarios.

Además de la mujer embarazada hubo otras víctimas de este ataque

El ataque se produjo el pasado miércoles y se reportaron al menos tres muertos, uno de ellos un niños, y otros 17 heridos, aunque Dmytro Gurin, miembro del Parlamento ucraniano, aseguró que había muchas mujeres muertas y afectadas.

«Los rusos lanzaron una bomba de aire en el área del hospital y el hospital de maternidad, donde se encontraban las madres con niños», informó el pasado diez de marzo el Ministerio del Interior ucraniano sobre los destrozos causados por los proyectiles.

Los periodistas de AP fueron los que documentaron el ataque y vieron a las víctimas, difundiendo videos y fotos de los instantes posteriores al ataque al hospital.