Motorizado se mató en público cuando intentaba batir un récord mundial de salto [+Vídeo]

El motorizado estadounidense Alex Harvill estaba entrenando para el evento Moses Lake Airshow, donde esperaba realizar un salto de más de 107 metros y batir un récord mundial establecido en 2008

El piloto de motos estadounidense Alex Harvill murió este jueves a los 28 años de edad, mientras practicaba un salto en rampa en motocicleta en el aeropuerto internacional del condado de Grant (Washington, EE.UU.), comunicaron las autoridades del estado.

Harvill estaba entrenándose para participar en el evento Moses Lake Airshow, donde esperaba realizar un salto de más de 107 metros y batir así el récord mundial establecido en 2008 por el australiano Robbie Maddison.

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA

— dubseatv (@DubseaTV) June 18, 2021