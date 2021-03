Momento en que un hombre armado en motocicleta abre fuego contra un patio de recreo en Nueva York

Nadie resultó herido en el incidente de Nueva York, pero las balas causaron daños a varios vehículos estacionados en la zona

Nueva York- Un hombre armado que circulaba con otro individuo en un escúter abrió fuego el 12 de marzo contra un grupo de personas que se encontraba en un patio de recreo del Bronx, en Nueva York.

Lea también: Brasil alcanzó nuevo récord de muertes por coronavirus: Bolsonaro tranquiliza al pueblo y desata un cacerolazo

El sujeto disparó con una pistola varias veces desde las calles cercanas al patio. El episodio fue grabado por las cámaras de vigilancia del lugar.

Nadie resultó herido en el incidente. Sin embargo, tres autos estacionados cerca de la escena sufrieron daños de bala, detalla New York Post. Las fuerzas de seguridad han pedido colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables.

🚨NYC: Help @NYPDDetectives identify the 2 individuals that drove by & shot into a crowd inside a #Bronx PLAYGROUND. The incident occurred on 3/12, around 5:30 PM, at the Magenta Playground on Olinville Ave & Rosewood St.

Anyone with info please call ☎️ @NYPDTips at 800-577-TIPS pic.twitter.com/HqFYvfkQ4d

— Commissioner Shea (@NYPDShea) March 23, 2021