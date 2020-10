Misión de la ONU continuará investigando presuntos crímenes y violaciones de DDHH en Venezuela

La Misión Internacional de la ONU deberá presentar en los períodos de sesiones 46 y 49 del Consejo dos actualizaciones verbales

Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, se aprobó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la Resolución L43, que prorroga por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Esta misión documentó casos que constituyen presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.

La Misión Internacional deberá presentar en los períodos de sesiones 46 y 49 del Consejo dos actualizaciones verbales; además, preparar nuevos informes para las sesiones 48 y 52. Por lo que continuará investigando presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Otros tres países votaron en contra (Venezuela, Filipinas y Eritrea) y 22 se abstuvieron. Entre los Estados que dieron su voto a favor están: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Alemania, Italia, Japón, Perú, Ucrania, Uruguay.

