Misil balístico intercontinental Minuteman-3 fue lanzado por EE.UU.

EE.UU.- Estados Unidos llevó a cabo el miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III dotado de una ojiva de reentrada múltiple con capacidad para varios proyectiles nucleares guiados, informa Interfax.

El lanzamiento del misil, desprovisto de su carga, se realizó para verificar el estado de preparación de las armas de disuasión nuclear del país, señaló el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de EE.UU.

El misil fue lanzado a las 00:03 [hora de la costa oeste de EE.UU.] desde un silo de lanzamiento en la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, California.

Today, #Strikers showcased the readiness of the #MinutemanIII missile during an operational test launch. As a leg of the #nucleartriad, the #ICBM fleet underpins our strategic force & plays a critical role in the protection of our allies. #GT233 pic.twitter.com/RyfcoWLSQr

— AFGSC (@AFGlobalStrike) September 2, 2020