Ministra española Irene Montero está contagiada de coronavirus

España –Pese a todas las prevenciones adoptadas, parecía cuestión de tiempo: la epidemia del coronavirus ya ha alcanzado al Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo en la prueba del coronavirus (Covid-19), según ha comunicado la Moncloa esta mañana.

La ministra, no obstante, “se encuentra en buen estado”, según el comunicado. Aunque la pareja de Montero, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, también se encuentra en cuarentena por este motivo.

La Moncloa ha informado además de que, siguiendo los protocolos establecidos, durante el curso de esta mañana se realizarán las pruebas diagnósticas a todos los miembros del Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez. “Los resultados se conocerán a lo largo de la tarde y serán comunicados oficialmente”, según el comunicado del Gobierno.

A la cita extraordinaria del Consejo de Ministros prevista hoy al mediodía para aprobar el plan de choque del Gobierno para hacer frente a esta emergencia sanitaria y económica sólo asistirán, por tanto, los miembros del Ejecutivo “cuya presencia sea necesaria” para su aprobación. Aunque precisamente Iglesias estaba previsto que fuera el responsable de las medidas sociales y de apoyo a las familias que están contempladas en el citado plan de choque.

A partir de este momento, en todo caso, todas las reuniones previstas por el presidente del Gobierno “se realizarán de manera telemática”. La primera será la cita que esta misma tarde tiene en su agenda Sánchez con los representantes de la patronal y los sindicatos, para informarles de las medidas económicas y laborales que se incluirán en dicho plan de choque gubernamental.

El propio Sánchez comparecerá en la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana, en una rueda de prensa en la que la Moncloa anuncia que “las preguntas de los periodistas serán telemáticas”.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.

— Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020