Miles de granjeros indios indignados con la reforma agrícola asedian Nueva Delhi

Alrededor de la mitad de la población india (1.300 millones) trabaja en el sector agrícola

India- Decenas de miles de granjeros han asediado la capital india irrumpiendo en el complejo histórico Fuerte de Delhi en medio de protestas contra las reformas agrícolas que amenazan la fuente de ingreso de centenares de millones de personas.

Lea también: Cinco muertos en un incendio en el Serum Institute of India «el mayor fabricante de vacunas» del mundo

Montados en caballos o conduciendo tractores, los trabajadores agrícolas con banderas, herramientas o espadas en las manos desmontaron las barricadas policiales, despejando la vía hacia el corazón de Nueva Delhi.

Medios locales informan que Internet ha sido suspendido en partes de la ciudad por ordenes del Gobierno y la Policía, que se están esforzando para retomar el control sobre la situación.

Farmers heading towards Rajpath damaged DTC bus placed to stop their movement at ITO. #FarmersProstests pic.twitter.com/UwlH2sAaXU — Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) January 26, 2021

El Ministerio del Interior también ha cortado internet en Singhu, un barrio al norte de la capital donde miles de agricultores llevan dos meses acampados.

Varios grupos de manifestantes han utilizado grúas y tractores para destruir las barricadas este martes cuando se celebra el Día de la República, que conmemora la adopción de la Constitución de 1950.

Los policías antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos pero tuvieron que retroceder al verse superados en número. Los muros del Fuerte Rojo, ocupado por los manifestantes, acogen regularmente los mensajes a la nación del primer ministro Narendra Modi.

#WATCH Protesters break barricade, attack police personnel and vandalise police vehicle at ITO in central Delhi pic.twitter.com/1ARRUX6I8E — ANI (@ANI) January 26, 2021

“Modi nos oirá, tendrá que oírnos ahora”, declaró Sujdev Singh, un granjero de 55 años del estado norteño de Punyab.

Los pequeños productores creen que las nuevas regulaciones gubernamentales socavan su posición en el mercado favoreciendo a competidores mayores y amenazando con alterar una gran parte de la economía.

Nueve rondas de negociaciones con sindicatos agrícolas no lograron calmar las protestas y, aunque el Gobierno ofreció aplazar la reforma 18 meses, los agricultores demandan que se revoque por completo.

Police use tear gas shells to disperse the protesting farmers at ITO in central Delhi. #FarmersLaws pic.twitter.com/FiF68Q0cVM — ANI (@ANI) January 26, 2021

Todavía se desconoce el número de arrestados o lesionados, pero la televisión estatal ha mostrado múltiples imágenes de manifestantes ensangrentados.

Alrededor de la mitad de la población india (1.300 millones de personas) trabaja en el sector agrícola.