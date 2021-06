Miami: Rescatistas trabajan sin descanso para encontrar sobrevivientes (+videos)

Continúan los trabajos de búsqueda y rescate tras el colapso parcial de un edificio en Surfside, cerca de Miami, que tuvo lugar la madrugada del jueves . Al menos cuatro personas murieron tras el derrumbe y más de 90 están en paradero desconocido, entre ellos varios latinoamericanos de junio 24 de junio.

El derrumbe parcial del edificio de 12 plantas en Miami el jueves 24, dejó como resultado al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos, según la información oficial disponible hasta el momento, y provocó un enorme despliegue de socorristas en la zona del incidente.

El suceso se produjo cerca de las 2 AM (hora local) del jueves 24, entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers. Allí los bomberos llevan adelante desde hace más de 24 horas una imponente operación de búsqueda y rescate.

Let me be clear: The men and women of our @MiamiDadeFire team are the best in the world. They are working around the clock and using every strategy available to find and save as many loved ones as possible.

Please keep them in your prayers. pic.twitter.com/kQJnH0G336

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 25, 2021