Manifestantes incendian la oficina de la Asociación de la Policía de Portland (+video)

En medio de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en la ciudad de Portland (EE.UU.), un grupo de manifestantes provocó un incendio en la oficina de la Asociación de la Policía local, un sindicato del organismo, comunicó el cuerpo policial.

Los activistas bloquearon la madrugada de este sábado una carretera cercana, cortaron la línea eléctrica del edificio, que ya fue escenario de numerosos disturbios en los últimos meses, y luego llevaron varios contenedores de basura y incendiaron al menos uno de ellos.

Después, los pirómanos colocaron algunos deshechos, incluyendo un gran colchón, al lado de la puerta principal de la oficina y le prendieron fuego. “Las llamas parecían abarcar el área de la puerta principal del edificio y casi llegaron a la altura del techo”, reza el comunicado.

Cuando los oficiales se acercaron al lugar para extinguir el fuego, los manifestantes empezaron a lanzarles diferentes objetos, incluyendo piedras. Algunos agentes sufrieron “heridas leves”, afirmó la Policía y agregó que las autoridades lograron apagar llamas en la sede sindical y realizaron múltiples arrestos.

Portland police say another large group gathered at the Portland Police Association last night & cut the building’s power line. Police say some in crowd then put debris, incl. a mattress, against the front door, sprayed an accelerant & lit it on fire. Others threw rocks. 📸: PPB pic.twitter.com/S63NBILHk8

— Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) August 29, 2020