Magnicidio en Haití: Martine Moïse twiteó que su dolor no pasará

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Martine publicó en Criollo Haitiano un mensaje agradeciendo a quienes se preocuparon por ella.

A una semana del atentado que terminó con la vida del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, su ahora viuda, Martine Moïse ha subido un tweet desde un hospital en Miami reportando su estado de salud y mencionando que la perdida de su esposo es un dolor que «nunca pasará».

«Gracias a todos los que me están ayudando a orar por mi regreso a la vida. Porque todo el tiempo hospitalizas tu vida de parte de Dios y los médicos. Martine Moïse, todavía no creo que mi marido se haya ido así ante mis ojos sin decirme una última palabra, este dolor nunca pasará».

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP

— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021