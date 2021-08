Magnicidio en Haití: familias de los exmilitares señalados del asesinato piden garantías judiciales

El operativo

El 7 de julio durante la madrugada, el grupo se dirigió a la casa presidencial en seis vehículos y en uno de ellos iban los haitianos James Solages, Joseph Badio y cuatro policías. La caravana cruzó tres puntos de seguridad en los que asesinaron los policías encargados de la protección cercana a la vivienda de Moise.

Rivera detalló que en ese momento comenzó a cambiar el plan porque empezaron a dispararles desde la casa presidencial y se fueron a pie en vez de seguir en vehículos. Una vez llegaron a la casa siguieron con el plan de abrir una puerta pequeña a la fuerza, sin embargo, se dieron cuenta que el portón estaba abierto y por ahí ingresaron.

Carmona, quien hacía parte del grupo encargado de limpiar el primer piso detalló que cuando registraban los salones de la primera planta encontraron 4 o 5 policías que estaban «acostados pero vivos y decían: no, por favor, por favor, no (…) yo me quedé alumbrando porque era el único que tenía la linterna y otros compañeros se quedaron asegurando, otros les colocaron las esposas. Tenían armamento ahí, fusiles, pistolas, tenían muchas cosas ahí, simplemente no lo utilizaron».

Entretanto en el segundo piso estaba el otro grupo, conformado por soldados que habían hecho parte del comando especial del Ejército contra narcotraficantes. Carmona contó que Capador, Yepes, Romero y Víctor Pineda entraron a la habitación en la que encontraron a Jovenel y a su esposa Martine Moise.

Carmona detalló que en el grupo dicen que Víctor Pineda, que entró a la habitación con un fusil M4, fue el primero en dispararle a Moise y que «está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz».

El escape fallido

Luego de asesinar a Moise, los exmilitares pasaron a la siguiente tarea que era llevarse dinero de la casa presidencial ya que, según sus declaraciones, una parte de los billetes sería para la empresa CTU y otra parte sería su pago. A su vez se llevaron el sistema de grabación de seguridad y algunos documentos de Moise.

Luego de empacar las maletas con el dinero, las cámaras y los documentos en el vehículo en el que iba James Solage, el exfuncionario Joseph Badio y los policías haitianos se habían ido por lo que los colombianos quedaron solos, pero siguieron con el plan de llegar al Palacio presidencial.

Yarce explicó que el plan era que «Capador nos llevaba para el Palacio, que porque en el Palacio nos iban a proteger allá, y estaba la Policía y la nos iba a proteger», sin embargo, la policía les bloqueó el paso y tuvieron que seguir a pie pero eventualmente se vieron acorralados y se refugiaron en una casa.

En la casa estaban esperando un rescate que les había prometido Arcángel Pretel, el colombiano vinculado a la empresa CTU, pero que nunca llegó. Luego de pasar toda la mañana intentando contactar a Pretel, en la tarde inició la ofensiva de los militares haitianos.

«Eso fue una locura total, eso escuchar y recibir tanto impacto, tanto plomo. Eso fue bastante aterrador para todos ahí, uno siente mucho miedo. Le daban ahí a la puerta, a las paredes, luego se iban y le daban a la casa de abajo», detalló Carmona.

En medio de la ofensiva haitiana murió el sargento Javier Romero luego de que le cayera una granada de mano, después murió el sargento Duberney Capador al resultar herido con una esquirla de otra granada y no pudieron salvarlo porque no tenían equipo paramédico y finalmente murió el exsoldado Miguel Garzón.

«Garzón simplemente lo que decía en esos momentos, nos decía a nosotros era: mátenme, mátenme, mátenme, no me dejan así, esto duele mucho, esto duele mucho, mátenme (…) pero luego nos dimos cuenta que a él no lo mataron, a él se le disparó el fusil, él tenía la costumbre de andar con el fusil desasegurado», relató Carmona.