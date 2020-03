Macedonia del Norte es incluida como el país miembro número 30 de la OTAN

“La adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN hoy representa la culminación de muchos años de esfuerzos del Gobierno y de la gente de Macedonia del Norte para unirse a la Alianza del Atlántico Norte” reza el comunicado de Mike Pompeo

EE.UU.-“Hoy le damos la bienvenida a Macedonia del Norte en la Alianza de la OTAN como nuestro aliado número 30, y celebramos su compromiso con la Alianza del Atlántico Norte”, declaró hoy 27 de marzo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a través de su cuenta en Twitter.

Según el comunicado, la bandera de ese país será izada frente a la sede del bloque el 30 de marzo.

Lea también: Presidente del Parlamento israelí dimitió en plena crisis política

Años de esfuerzo por parte de Macedonia según Pompeo

“Como dijo el presidente Trump, la Alianza de la OTAN ha sido el baluarte de la paz y la seguridad internacional durante más de 70 años. La adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN hoy representa la culminación de muchos años de esfuerzos del Gobierno y de la gente de Macedonia del Norte para unirse a la Alianza del Atlántico Norte”, reza la publicación.

Today, we welcome North Macedonia into the @NATO Alliance as our 30th Ally and celebrate their commitment to the North Atlantic Alliance. We reaffirm our commitment to collective defense under Article 5, the cornerstone of the Transatlantic Alliance.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 27, 2020