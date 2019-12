Luz verde para iniciar juicio político contra Donald Trump (+VIDEO)

En un momento histórico para la presidencia de Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha dirigido hoy a la nación desde el Capitolio para anunciar que habrá una acusación formal contra el presidente para proceder a su destitución

EE.UU. – La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció en la mañana de hoy que pidió a los líderes de los comités que investigaron a Donald Trump que le presenten cargos de destitución al presidente.

En un momento histórico para la presidencia de Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha dirigido hoy a la nación desde el Capitolio para anunciar que habrá una acusación formal contra el presidente para proceder a su destitución.

“Nuestra democracia está en juego. El presidente no nos deja otra opción”, dijo Pelosi en una intervención desde el Congreso en la que remarcó que “el presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de la seguridad nacional” de EE.UU.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos procederá con los artículos de juicio político contra el presidente Trump, agregó Pelosi.

Speaker Nancy Pelosi: "Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice but to act, because he is trying to corrupt, once again, the election for his own benefit." https://t.co/unOrC7jC7C pic.twitter.com/eJhmbbAzXh

— ABC News (@ABC) December 5, 2019