Lula sugirió la idea de formar un gobierno de coalición en Venezuela o nuevas elecciones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró este jueves la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que «hasta ahora» no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

El gobernante brasileño afirmó que el presidente, Nicolás Maduro, «sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo».

No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

«Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero», comentó Lula.

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha «deteriorado», como consecuencia de que «la situación política está deteriorada en Venezuela».