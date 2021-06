Líderes de la UE se comprometieron a luchar contra la discriminación hacia la comunidad LGBTI

Los líderes de 17 países de la UE se han comprometido a «seguir luchando contra la discriminación» hacia la comunidad LGBTI

Los líderes de 17 países de la Unión Europea (UE), entre ellos el español Pedro Sánchez, se han comprometido a «seguir luchando contra la discriminación» hacia la comunidad LGBTI y han reafirmado la defensa de los derechos fundamentales de este colectivo, en una carta conjunta dirigida a los presidentes de las tres instituciones de la UE.

La carta se publica horas antes de la cumbre de dos días de jefes de Estado y de Gobierno que comienza este jueves en Bruselas, con la polémica generada por la ley de Hungría que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación y que se perfila como uno de los temas a debate entre los Veintisiete.

«El odio, la intolerancia y la discriminación no tienen cabida en nuestra Unión. Por eso, hoy y todos los días, defendemos la diversidad y la igualdad LGBTI para que nuestras generaciones futuras puedan crecer en una Europa de igualdad y respeto», ha tuiteado Sánchez con una foto de la citada carta.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este miércoles de «vergüenza» la ley anti-LGBTI de Hungría. «Esta ley claramente discrimina contra personas por su orientación sexual. Va contra todos los valores fundamentales de la Unión Europea (UE)», declaró en una rueda de prensa.

De apenas tres párrafos, la misiva va dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; y al primer ministro portugués, Antònio Costa, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de turno del Consejo hasta el 30 de junio.

«Con ocasión de la celebración del Día Internacional del Orgullo Homosexual, Bisexual y Transgénero el próximo 28 de junio; con relación a las amenazas contra los derechos fundamentales y, en particular, el principio de la no discriminación ante la orientación sexual, expresamos nuestro compromiso con los valores fundamentales comunes establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea», comienza la carta.

Esa fecha, continúa, «será un día en el que recordar que somos una sociedad diversa y tolerante comprometida con el desarrollo sin trabas de la personalidad de cada uno de nuestros ciudadanos, incluyendo su orientación sexual y su identidad de género».

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That’s why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/CFZ44hyOaU

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 24, 2021