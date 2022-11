Leocenis García lanza su nuevo libro Estamos Unidos en Washintgon D.C. junto a la élite política bipartidista de EE. UU.

«‪La primera vez que se levantó la bandera de venezuela diseñada por Francisco de Miranda, se levantó junto a la bandera de Estados Unidos» sentenció el autor Leocenis García

Con la presencia de personalidades y representantes de las instituciones de Washington D.C., fue presentado el libro Estamos Unidos, La liberación de Venezuela tiene sangre estadounidense, escrito por el dirigente opositor y coordinador nacional del Partido Prociudadanos Leocenis García, y cuyo prólogo fue redactado por el exgobernador demócrata del estado de Nuevo México, Bill Richardson.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, abrió el evento asegurando que «me siento honrado de recibirte, Leocenis, en la Casa de las Américas, eres un político con un coraje extraordinario y me siento muy enriquecido con tu visión de la situación de Venezuela, lo cual demuestra que no tienes problema de asumir posiciones valientes».

En ese sentido, Almagro indicó que el libro tiene una dinámica elocuente desde el título y resaltó que el texto «está llamado a convertirse en un tour de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Nos muestra las complejidades y contradicciones de esta relación, y me quede con más ganas de leer sobre esta relación».

Por su parte, el exgobernador del Estado de Nuevo México Bill Richardson, redactor del prólogo del libro, señaló que Leocenis ha sido un valioso mediador en los momentos difíciles de las recientes tensiones entre Washington y Caracas. «Necesitamos más mediadores como Leocenis para entendernos mejor», sentenció.

Enfatizó que el libro es una defensa de las relaciones históricas entre Estados Unidos y Venezuela, «para centrarse en el carácter amistoso –e incluso heroico– de los lazos de Estados Unidos con los venezolanos, en lugar de centrarse únicamente en sus aspectos económicos, y en el manido argumento de que sólo están unidos por un interés mercantil mutuo, basado básicamente en la cuestión del petróleo».

Reveló que «García contrasta esto con lo que, según él, es el fracaso de la mayoría de los enemigos ideológicos de Estados Unidos, al ofrecer una defensa documentada de las veces que Estados Unidos y sus gobiernos acudieron en ayuda de Venezuela cuando ésta fue asediada por potencias extranjeras”.

Entre EE. UU y Venezuela debe haber una relación de hermandad

El héroe de la paz Keith Mines, quien es el director del programa de América Latina en el Instituto de Paz de los Estados Unidos y exjefe del Departamento de Estado para los asuntos andinos, puntualizó que «las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela debe haber una relación de hermandad y cooperación. Yo tengo seis años trabajando el tema venezolano y he leído todos los libros, y la mayoría son lo mismo, que ha pasado en los últimos años, detalles importantes, pero este libro es importante porque revive la relación entre ambos países que es de respeto y alta cooperación para salir adelante».

Mines subrayó qué hay mucho que está en juego «que va a pasar en enero con la oposición y tenemos que estar muy pendiente, pero quizás empezando con una base, como Leocenis nos ha ofrecido aquí».

Leocenis García: Las primarias son democráticas pero no eficaces

Durante el lanzamiento de su libro Estamos Unidos, La liberación de Venezuela tiene sangre estadounidense, el dirigente opositor y jefe del movimiento político Prociudadanos Leocenis García, realizó un breve recorrido histórico sobre la actuación de los próceres venezolanos y los padres fundadores de EEUU.

Sin embargo, se refirió sobre la actual situación política, económica y social de Venezuela. Resaltó que «hay quienes plantean unas primarias como la solución y ese puede ser un método democrático pero no eficaz, que puede elegir al más popular entre los más populares. Y si las encuestas dicen la verdad, quienes antes tenían 70% de apoyo, hoy tienen 70% de rechazo, lo cual provocaría un escenario de unas primarias con una gran abstención y ganaría no el que tenga más popularidad, si no más dinero para movilizar a sus partidarios».

Agregó que todas las encuestas señalan que los venezolanos están a favor de la libre empresa, la libertad económica, el diálogo, los derechos de las mujeres «ya la gente no sigue casas, sino causas. Muchos jóvenes de Venezuela están construyendo algo nuevo, emprendiendo, creyendo en ellos mismos y no en los políticos. También las mujeres, para mi el sector más importante del país, que lideran cada protesta, gremial o comunitaria».

Finalmente, Leocenis García ratificó que el futuro de Venezuela está en las manos de esos jóvenes emprendedores y de las mujeres venezolanas luchadoras.

