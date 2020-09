La Unión Europea no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia

Lukashenko, cuya reelección es disputada por protestas masivas, juró el cargo inesperadamente el miércoles en una ceremonia que solo se hizo pública después

La Unión Europea no reconoce la toma de posesión de Alexandr Lukashenko como nuevo presidente de Bielorrusia por los “resultados falsos” de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia del pasado 9 de agosto, dijo este jueves el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell.

“La elección del 9 de agosto no era libre ni equitativa. La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados. En consecuencia, la supuesta “investidura” del 23 de septiembre y el nuevo mandato que invoca Alexander Lukashenko no tienen ninguna legitimidad democrática” y “contradicen directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa”, afirmó Borrell.

Lukashenko, cuya reelección es disputada por protestas masivas, juró el cargo inesperadamente el miércoles en una ceremonia que solo se hizo pública después.

El anuncio provocó inmediatamente una nueva manifestación de la oposición en Minsk, que fue reprimida por docenas de detenciones.

“Esta ‘investidura’ contradice directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa, expresada en numerosas manifestaciones pacíficas y sin precedentes (…) y no hará sino agravar la crisis política” del país, subrayó Borrell.

“En vista de la situación actual, la UE está revisando sus relaciones con Bielorrusia”, añadió sin más detalles.

La UE preparó sanciones contra unas 40 personas consideradas responsables de la represión y también está considerando la posibilidad de sancionar a Lukashenko, según informaron fuentes diplomáticas.

Pero se requiere la unanimidad de los Estados miembros, y Chipre condiciona su acuerdo a la adopción de medidas para obligar a Turquía a dejar de perforar en busca de gas en las aguas de su zona económica.

Dos estados, Suecia y Finlandia, se niegan a sancionar a Lukashenko para permitir la mediación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que será presidida por Suecia, indicaron las mismas fuentes.

Estados Unidos también dijo este miércoles que no reconoce a Alexandr Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia, luego de que fuera investido en secreto en medio de masivas protestas contra su reelección en comicios considerados fraudulentos.

“Las elecciones del 9 de agosto no fueron libres ni justas. Los resultados anunciados fueron fraudulentos y carentes de legitimidad”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. “Estados Unidos no puede considerar a Alexandr Lukashenko como el presidente legítimo” de Bielorrusia.

Aliado del presidente ruso Vladimir Putin, Lukashenko se proclamó ganador de un sexto mandato pese a las acusaciones de fraude, desatando fuertes protestas que han sido duramente reprimidas por las fuerzas policiales.

Agentes antidisturbios emplearon cañones de agua contra miles de manifestantes que se congregaron en el centro de Minsk tras conocerse que Lukashenko había tomado posesión del gobierno en secreto. Equipados con pasamontañas, los uniformados detuvieron a decenas de manifestantes y se los llevaron a furgones.