La tormenta tropical: «más fuerte de la Tierra» se convirtió en tifón y avanza hacia Filipinas

Se estima que el tifón de categoría 5, considerado el más poderoso y destructivo nunca antes formado, toque tierra el domingo

En un solo día, la tormenta tropical Goni se ha intensificado hasta pasar de ser la tormenta más intensa del año a un mega tifón, a medida que se acerca a la isla filipina de Luzón, informa The Washington Post Su desarrollo como tifón se produjo entre el jueves y el viernes por la noche sobre las aguas del océano Pacífico. Goni ha alcanzado la categoría 5, y es considerado el más poderoso y destructivo nunca antes formado.

Con vientos de 215 km/h y ráfagas de hasta 265 km/h, tocará tierra el domingo. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) advirtió que las fuertes lluvias del tifón pueden desencadenar lahares y corrientes de lodo por las laderas de tres volcanes de la isla.

Las autoridades filipinas ordenaron este sábado la evacuación de miles de residentes de la isla, pero también enfrentan otro obstáculo: imponer el distanciamiento social en los centros de evacuación para evitar la propagación del coronavirus.

LOOK: Typhoon #RollyPH (#Goni) has maintained its clear eye and continues to grow in size as it approaches Luzon.

Here's a 12-hour satellite animation showing its movement and growth since early morning. Stay safe and updated!

Satellite Animation via @windyforecast pic.twitter.com/VFb3pzVLam

— EarthShakerPH #FirstAnniversary (@earthshakerph) October 31, 2020