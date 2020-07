La tormenta Hanna afecta Texas y deja inundaciones en el norte de México

Hanna tocó tierra el sábado por la noche en Isla del Padre, al sur de Corpus Christi, según el Centro Nacional de Huracanes. Fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y tuvo vientos sostenidos de 145 km/h, por lo que es un huracán de categoría 1 de alto nivel

EE.UU. – Hanna se debilitó a depresión tropical después de tocar tierra como huracán a lo largo de la costa del golfo del sur de Texas el sábado por la noche, llevando fuertes lluvias y amenazas de inundaciones a partes del estado muy afectadas por la pandemia de coronavirus.

“Cualquier huracán es un desafío enorme”, dijo el gobernador Greg Abbott en una conferencia de prensa el sábado. “Este desafío es complicado y se vuelve aún más severo, ya que está barriendo un área que es el área más golpeada en el estado por el covid-19”.

Hanna tocó tierra el sábado por la noche en Isla del Padre, al sur de Corpus Christi, según el Centro Nacional de Huracanes. Fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y tuvo vientos sostenidos de 145 km/h, por lo que es un huracán de categoría 1 de alto nivel.

Para el domingo por la noche se redujo a una depresión tropical, con vientos máximos sostenidos de 56 km/h, y lentamente se estaba muriendo sobre las montañas del norte de México. Sin embargo, todavía representaba una amenaza de lluvia en el Valle del Río Grande, donde han caído más de 30 cms de lluvia.

Una emergencia de inundación repentina seguía vigente para el Condado de Hidalgo, Texas, ya que las carreteras y autopistas están bajo el agua, lo que provocó rescates de agua.

Los totales de lluvia generalizada están entre 10 y 15 centímetros, pero algunos lugares han visto 30 cms de lluvia. Todavía existe la posibilidad de lluvia de 5 a 10 centímetros en partes del sur de Texas.

En Corpus Christi, parte de un muelle popular se derrumbó, informó KRIS, afiliada de CNN, y las aguas altas inundaron el Museo de Arte del Sur de Texas.

Abbott emitió una declaración de desastre para 32 condados en el estado y también emitió una solicitud de declaración de desastre de emergencia federal. Instando a extrema precaución, Abbott advirtió a los residentes de todo el estado que no se olviden del virus debido a la tormenta.

FEMA aprobó una Declaración Federal de Emergencia luego de la llegada de la tormenta, dijo la oficina del gobernador Abbott en un comunicado de prensa el domingo.

Los funcionarios en el condado de Hidalgo, donde se encuentran varias de las ciudades afectadas, informaron que la semana pasada los hospitales abrumados se llenaron hasta su capacidad máxima y un juez ordenó a los residentes que se confinaran en sus hogares luego de un aumento en los casos de coronavirus y hospitalizaciones.

“Este es un momento en respuesta a un huracán en el que a veces las personas se unen, se unen para refugiarse, se unen de la misma forma en que se unen familiares cercanos y amigos se unen para responder”, dijo Abbott. “Esa unión continuará brindándole la capacidad al covid-19 de propagarse de una persona a otra”.

Algunas de las partes más al sur de Texas recibieron más de 30 cms de lluvia cuando el centro de la tormenta cruzó hacia el noreste de México, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Esto condujo a inundaciones generalizadas en la ciudad de Mission en el Valle del Río Grande, donde el Servicio Meteorológico Nacional declaró una emergencia de inundación repentina. Hubo numerosos informes de rescates del agua, principalmente de automóviles atrapados en las crecientes aguas de la inundación. Partes de la carretera estadounidense 83 eran intransitables.

“Continuaremos viendo dramáticas oleadas de inundaciones, incluidas inundaciones repentinas que llegarán a la gente. En un momento estarán en un área… donde parece que llueve un poco y luego, momentos después, podrían ser pasados por agua hasta sus puertas, si están en sus autos, hasta las rodillas, si están caminando”, dijo el gobernador el sábado.

