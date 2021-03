La primera persona en recibir dos trasplantes de cara en EE. UU. muestra su rostro (+foto)

Carmen Blandin Tarleton se acostumbra a vivir con la cara de su donante, una mujer drogadicta que falleció debido a una sobredosis de fentanilo

Carmen Blandin Tarleton, de 53 años, la primera persona estadounidense en recibir dos trasplantes de cara, mostró su rostro en público siete meses después de haberse sometido a la segunda operación. La mujer apareció la semana pasada en el programa de televisión Today Show, de la cadena NBC.

