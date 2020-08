La pomélica macrofiesta con miles de personas en Wuhan, lugar donde comenzó el Covid-19 (+fotos y video)

View this post on Instagram

La pomélica macrofiesta con miles de personas en Wuhan, lugar donde comenzó el Covid-19 . . Miles de #chinos hicieron caso omiso al coronavirus y participaron el fin de semana en una #macrofiesta de música tecno en un parque acuático en Wuhan, donde surgió la #Covid-19 a finales del 2019, lo que generó polémica este lunes en las redes sociales. . . Tras haber sido sometida a una estricta #cuarentena de 76 días entre enero y abril, siendo la primera ciudad en que se aplicaban estas medidas por el nuevo coronavirus, la metrópolis de Wuhan (centro de China) fue levantando progresivamente las restricciones y volvió a la normalidad. . . El #MayaBeachWaterPark se llenó de gente y miles de personas bailaron apretujadas al ritmo de la música electrónica, sin utilizar mascarillas. . . Muchos de ellos también se bañaban, sin mantener distancias de seguridad. El parque acuático volvió a abrir sus puertas en junio y tiene su capacidad limitada al 50%, según la prensa local, pero redujo el precio de sus entradas al 50% para las mujeres. . . Las imágenes de la fiesta difundidas por la AFP generaron críticas airadas en las redes sociales, en un momento en que la pandemia ha contagiado a casi 22 millones de personas en el mundo y el balance de decesos se acerca a 800 mil. . . "¡Es así que provocaremos una segunda o una tercera ola epidémica! Qué listos…", criticaba un usuario de #Twitter.